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Саратовские полицеские вынесли двух детей из горящего дома
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Саратовские полицеские вынесли двух детей из горящего дома 

АиФ 11 часов назад
Фото: АиФ
Саратовские полицеские Павел Карпушкин и Ильгиз Мухамеджанов вынесли двух детей и их мать из горящего дома по улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба ГУ МВД в регионе.
На пульт дежурного по номеру «02» поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме, в котором находились люди. Прибыв на место происшествия, полицейские услышали крики о помощи женщины с двумя малолетними детьми, которая не могла своими силами покинуть квартиру. Сотрудники полиции смогли вывести детей и их мать наружу, передать всех врачам для оказания медицинской помощи.
Также, в составе группы поиска пострадавших, полицейский Александр Кирьянов обнаружил на четвертом этаже мужчину, который был спасен и госпитализирован в медучреждение.
Следователи устанавливают причины возникновения возгорания.
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