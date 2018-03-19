Саратовские полицеские вынесли двух детей из горящего дома

Саратовские полицеские Павел Карпушкин и Ильгиз Мухамеджанов вынесли двух детей и их мать из горящего дома по улице Карла Маркса, сообщает пресс-служба ГУ МВД в регионе.

На пульт дежурного по номеру «02» поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном доме, в котором находились люди. Прибыв на место происшествия, полицейские услышали крики о помощи женщины с двумя малолетними детьми, которая не могла своими силами покинуть квартиру. Сотрудники полиции смогли вывести детей и их мать наружу, передать всех врачам для оказания медицинской помощи.

Также, в составе группы поиска пострадавших, полицейский Александр Кирьянов обнаружил на четвертом этаже мужчину, который был спасен и госпитализирован в медучреждение.

Следователи устанавливают причины возникновения возгорания.