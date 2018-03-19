Когда восстановят «Дом афганцев», пострадавший от пожара? 

Как скоро восстановят после пожара здание, в котором располагался военно-исторический отдел краеведческого музея?
По словам вице-премьера правительства Алтайского края Андрея Щукина, в здании на площади Ветеранов, пострадавшем от пожара 6 февраля, ведутся ремонтно-восстановительные работы, на проведение которых из краевого бюджета выделено 1,2 млн рублей. Строители установят крышу, поменяют полы. После первого этапа ремонтно-восстановительных работ начнётся внутренний ремонт помещений и реставрация здания. Однако, учитывая, что это — памятник архитектуры, потребуется время на согласование всей проектно-сметной документации. Стоимость таких работ также пока неизвестна. Однако в региональном правительстве ожидают, что реставрация и капитальный ремонт исторического здания начнётся в 2019 году. Добавим, что в музее во время пожара сгорело более 100 экспонатов, в основном фотографий и архивных документов. Также безвозвратно утеряны некоторые личные вещи погибшего в Сирии героя-лётчика Олега Пешкова.