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Эксперты назвали здание детской больницы №1 в Ярославле опасным
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Эксперты назвали здание детской больницы №1 в Ярославле опасным 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Несущие деревянные фермы (стержневые системы в строительной механике — прим.авт.) находятся в аварийном состоянии. Дальнейшая эксплуатация здания недопустима, потому что оно может обрушиться. Эксперты установили, что перегруз на конструкцию превышен в 2,7 раз.
Таким образом, перевод отделений больницы в другие здания — это вопрос безопасности врачей и пациентов. По словам директора департамента здравоохранения и фармации в Ярославской области Руслана Саитгареева, в скором времени власти объявят конкурс на создание проектно-сметной документации. После в здании начнется капитальный ремонт.
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