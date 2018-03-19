Эксперты назвали здание детской больницы №1 в Ярославле опасным

Несущие деревянные фермы (стержневые системы в строительной механике — прим.авт.) находятся в аварийном состоянии. Дальнейшая эксплуатация здания недопустима, потому что оно может обрушиться. Эксперты установили, что перегруз на конструкцию превышен в 2,7 раз.

Таким образом, перевод отделений больницы в другие здания — это вопрос безопасности врачей и пациентов. По словам директора департамента здравоохранения и фармации в Ярославской области Руслана Саитгареева, в скором времени власти объявят конкурс на создание проектно-сметной документации. После в здании начнется капитальный ремонт.