Кто и как зарабатывает на Максиме Горьком

Фото из архива редакцииКто и как зарабатывает на Максиме Горьком

Менее чем через две недели исполняется 150 лет со дня рождения писателя Максима Горького. Нижний Новгород — город детства и юности классика, именно здесь он сделал свои первые шаги и на писательском поприще.

В Нижнем Новгороде сохранилось много горьковских мест, где жил и работал писатель. Сейчас, спустя полтора столетия, некоторые из них превратились в музеи, другие остаются жилыми домами, а в третьих помещения сдаются в аренду. Мы решили выяснить, кому и как удаётся заработать на именитом писателе.

Вторые руки

На доме № 33 по улице Ковалихинской висит табличка: «Здесь 28 марта 1868 года в усадьбе В. В. Каширина родился Алексей Максимович Горький».

Двухэтажный деревянный дом с каменным полуподвалом был достроен незадолго до рождения Алёши Пешкова.

До наших дней усадьба неплохо сохранилась. Сегодня помещения здесь сдаются в аренду. Поскольку данное здание является памятником истории федерального значения, сдачей помещений в аренду занимается Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.

В цокольном этаже продаются периодические издания. На первом этаже комнату занимает секонд-хенд.

— Здесь сдаётся 27 квадратных метров, — рассказали в агентстве. — Арендную плату мы пересмотрели, потому что уже долго висит этот лот, цену понизили. Сейчас она составляет 215 рублей 23 копейки за квадратный метр. Здесь требуется ремонт. Ещё есть 136 квадратных метров в этом же доме — там полностью второй этаж сдаётся. Цену пока сказать не могу, переоцениваем, но будет подороже, чем в случае с помещением в 27 квадратных метров, поскольку там хорошее состояние, ремонт не требуется. Эти помещения свободного назначения. Единственное — нельзя использовать подо всё, что связано с опасностью: склады для взрывоопасных веществ, химические лаборатории и тому подобное. Также, поскольку это памятник культуры, там нельзя менять фасад.

Сдаются помещения и в доме № 82 по улице Максима Горького. Мемориальная табличка на красном кирпичном здании гласит: «В этом доме в 1989-1900 гг. жил великий народный писатель, родоначальник пролетарской социалистической литературы А. М. Горький».

Около года назад на доме висел баннер о сдаче помещений в здании в аренду. Теперь баннера нет, поэтому на том конце провода очень удивились нашему звонку по вопросу аренды. Объявление действительно убрали, но помещения сдаются. 136 квадратных метров можно арендовать за 250 тысяч рублей плюс расходы на коммунальные услуги.

Какие «люди»!

Впервые «в людях» писатель стал жить в доме № 74 по улице Максима Горького. Двухэтажное здание, первый этаж которого кирпичный, второй — деревянный.

«Я — в людях, служу мальчиком при магазине модной обуви на главной улице города», — писал в автобиографической повести «В людях» Горький.

Сегодня здание, находящееся в частном владении, в плачевном состоянии. На доме ещё сохранилась потрёпанная табличка «Детский клуб», но такого здесь давно нет.

А в прошлом году вокруг здания, которое имеет статус объекта культурного наследия, разразился скандал. Градозащитница Анна Давыдова забила тревогу, сообщив, что в доме ведутся несанкционированные работы, перегородок нет, и от подлинного дом осталась одна коробка. В прошлом году здание пытались сдать в аренду.

— Сейчас здесь ведутся реставрационные работы, поэтому объявление о сдаче дома в аренду было снято, — сообщили по телефону, который был указан в объявлении об аренде. — Когда он будет сдаваться снова, подсказать не могу, но, боюсь, что не скоро. Тогда цена за аренду всего дома, а это 230 квадратных метров, была 100 тысяч рублей.

Скорее всего, ценник после проведения реставрации вырастет.

Здание на Рождественской, 2, известное как ночлежный дом Бугрова, внешне в прекрасном состоянии, но никак не используется. Этот дом послужил прототипом ночлежки в пьесе Горького «На дне».

В 2005 году к первому празднованию Дня народного единства на здании починили крышу и сделали косметический ремонт. В 2013 году ночлежку за 160 миллионов рублей выкупил Феликс Верховодов — депутат Законодательного собрания Нижегородской области . Для продажи из здания выселили министерства культуры и соцполитики.

Свою покупку Верховодов объяснял тягой к прекрасному, но и не скрывал, что намерен извлечь коммерческую выгоду. Депутат озвучивал свои планы о реставрационных работах и года три назад говорил, что это процесс не быстрый.

Но с момента покупки прошло уже пять лет, и пока в бывшей ночлежке тишина. Выяснить планы самого Феликса Верховодова не удалось. Его помощник, как нам сообщили в приёмной депутата, в отпуске. Сам депутат также оказался недоступен для комментариев.

— Сдавать в аренду здания ОКН не воспрещается, главное — не нарушать внешний вид и целостность, а в остальном никаких ограничений по функционалу нет — у кого на что фантазии хватит, — отметила член движения «СпасГрад» Анна Давыдова. — Но у нас на самом деле не очень умеют использовать такие объекты. Например, в аренду пытаются сдать под офисы острог (Нижегородский острог — бывшая тюрьма в историческом центре города, в камеру-одиночку которой в 1901 году был заключён Горький, — прим. ред.). Но кому охота в камере сидеть? То есть это совершенно неприспособленное для этого помещение. А когда пытались попросить оставить здесь музей, область не захотела арендовать это имущество у РФ . Теперь у нас острог, в реставрацию которого вложены миллионы федеральных денег, стоит и не используется. Использование домов-памятников в современном мире — очень большая проблема и задача для грамотного менеджмента. В других городах то же самое. В Вологде , например, простаивают три объекта культурного наследия федерального значения, которые отреставрировали и не знают, как использовать. И сейчас по стране только-только начинается процедура осмысления этого процесса и работа над проблемой.

Сдача в аренду или продажа знаковых зданий города может быть хорошим способом сохранения жизни таким домам. И по большому счёту не так важно, кто на них зарабатывает и каковы аппетиты, главное — чтобы эту уникальность и ощущение соприкосновенности с великим удавалось сохранить.