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При пожаре в доме в Перми погибли четыре человека
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При пожаре в жилом доме в Пермском крае погибли четыре человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в деревне Зотино Ильинского района, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКР по Пермскому краю.
Во вторник вечером в одной из квартир двухсемейного дома в деревне Зотино Ильинского района начался пожар. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. На ликвидацию огня потребовалось около получаса.
"В пожаре погибли трое мужчин и одна женщина", — сообщили агентству в следственном комитете.
По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причины пожара устанавливаются.
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