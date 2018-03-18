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Театральную площадь в Саратове назвали ужасом
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Театральную площадь в Саратове назвали ужасом 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Жители областного центра были неприятно поражены состоянием главной площади областного центра.
Своими впечатлениями от недавнего посещения одной из главных достопримечательностей Саратова горожане поделились в соцсетях.
«Театральная площадь… Ужас. Лицо города. Вышли прогуляться и покататься на коньках. Мало того что площадь не расчищена от снега, так ещё и прокат коньков закрыт», — такая запись появилась в одном из пабликов Саратова.
Автор сообщения Анастасия Авдеева иронизирует, что «всё для людей». При этом упоминает о реакции на такое положение дел своего ребенка, который сравнил Саратов с Москвой. Это сравнение, как несложно догадаться, было не в пользу родного города. Что ответить на вопрос: почему в Москве каток работает, а в Саратове нет, — автор поста не нашелся. В итоге расстроенные мама и ребенок прошлись по пустой нечищеной от снега площади и поехали домой.
Фото: Анастасия Авдеева
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