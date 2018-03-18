Театральную площадь в Саратове назвали ужасом

Жители областного центра были неприятно поражены состоянием главной площади областного центра.

Своими впечатлениями от недавнего посещения одной из главных достопримечательностей Саратова горожане поделились в соцсетях.

«Театральная площадь… Ужас. Лицо города. Вышли прогуляться и покататься на коньках. Мало того что площадь не расчищена от снега, так ещё и прокат коньков закрыт», — такая запись появилась в одном из пабликов Саратова.

Автор сообщения Анастасия Авдеева иронизирует, что «всё для людей». При этом упоминает о реакции на такое положение дел своего ребенка, который сравнил Саратов с Москвой . Это сравнение, как несложно догадаться, было не в пользу родного города. Что ответить на вопрос: почему в Москве каток работает, а в Саратове нет, — автор поста не нашелся. В итоге расстроенные мама и ребенок прошлись по пустой нечищеной от снега площади и поехали домой.

Фото: Анастасия Авдеева