В Уфе работают избирательные участки для сотрудников МЧС, ФСИН и подследственных

Уфе открылись избирательные участки, где могут проголосовать несущие сегодня службу сотрудники МЧС ФСИН , а также подследственные. Сделать выбор они могут прямо на месте работы, или в последнем случае — в СИЗО.

На выборы пожарные идут буквально из огня. Утром, когда открылись избирательные участки, команду отправили на вызов, с возгоранием справились за считанные минуты. Едва вернувшись в часть, МЧСники в спешке снимают боёвки, чтобы успеть отдать свой голос. Ведь помощь может вновь понадобиться в любую минуту.

Илья Кредышев, командир отделения пожарной части №4 Кировского района г. Уфы: «Собрались, оделись, умылись и пришли на избирательный участок. Заранее мы к этому дню готовились, взяли открепительные удостоверения, чтобы проголосовать на самом ближайшем участке, который находится у нас здесь в пожарной части».

Службу сегодня никто не отменял и у сотрудников ФСИН. Для них избирательные участки также открылись на рабочем месте, в следственных изоляторах.

Андрей Плотников , начальник воспитательного отдела: «Гражданский долг. Человек выбирает Главу государства сроком на 6 лет. Это ответственный выбор. Это повлияет на нашу дальнейшую жизнь, поэтому обязательно нужно прийти, проголосовать. В независимости, работа, отдых. Не так часто у нас проводятся выборы».

Право голоса есть и у тех, кто оказался за колючей проволокой. Подследственные, в отличие от тех, кому уже предъявили обвинение, могут сделать выбор. Для них открыты отдельные участки. Из камеры их ведут под конвоем. Но в комнату, как и в кабинку, подследственные заходят по одному. Тайна выбора кандидата соблюдается везде. Показывать их лица запрещено. Но в основном это молодые люди.

Рим Каюмов, уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан : «Это такие же граждане. Через какое-то время они вернутся в общество. А какими они вернутся, это ведь зависит и от сотрудников ФСИН, и от нас с вами. Поэтому категорически запрещено ограничивать их в правах, которые они имеют».