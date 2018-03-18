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На автодороге Пермь — Екатеринбург развернуло фуру
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На автодороге Пермь — Екатеринбург развернуло фуру 

АиФ Пермь 9 часов назад
Фото: АиФ Пермь
В социальных сетях сообщили, что на выезде из Перми в направлении Екатеринбурга, между населёнными пунктами Лобаново и Кояново развернуло фуру.
«ДТП случилось в промежутке между 15.00 и 15.30 18 марта. На 23 километре автодороги водитель большегруза Volvo не справился с управлением транспортным средством, и фуру развернуло», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, в происшествии никто не пострадал. Из-а аварии на автодороге в обоих направлениях произошёл затор который в течение часа после ДТП ликвидировали.
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