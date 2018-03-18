Очевидцы: в Перми во время голосования умерла пожилая женщина

«Это случилось около 11.30, прямо в момент голосования», — сообщает очевидец.

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