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Очевидцы: в Перми во время голосования умерла пожилая женщина
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Очевидцы: в Перми во время голосования умерла пожилая женщина 

АиФ Пермь 14 часов назад
Фото: АиФ Пермь
УИК 3304 находится в Перми по адресу улица Лобвинская, 42. Там находится филиал Верхне-Курьинского геронтологического центра.
«Это случилось около 11.30, прямо в момент голосования», — сообщает очевидец.
В СКР России по Пермскому краю подтвердили, что факт происшествия зарегистрирован. При этом в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на указанном избирательном участке смертельных случаев не зафиксировано. В пресс-службе не стали уточнить, зафиксировано ли такое происшествие 18 марта по указанному адресу, порекомендовали прислать официальный запрос.
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