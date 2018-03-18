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В Северском районе перевернулся пассажирский автобус
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В Северском районе перевернулся пассажирский автобус 

Новая Кубань 10 часов назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 марта — Новая Кубань. Минувшей ночью около 3 часов на 52-м километре трассы Краснодар — Новороссийск произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель легкового автомобиля Lifan не уступил дорогу автобусу и врезался в него. В результате столкновения пассажирский автобус перевернулся.
В происшествии двое пострадавших — пассажирка легкового автомобиля и одна из пассажирок автобуса. Обе женщины с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Обстоятельства аварии выясняются.
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