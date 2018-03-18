В Северском районе перевернулся пассажирский автобус

В происшествии двое пострадавших — пассажирка легкового автомобиля и одна из пассажирок автобуса. Обе женщины с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

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