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Возле Заельцовского парка вспыхнули два дома: приехала скорая
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Возле Заельцовского парка вспыхнули два дома: приехала скорая 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 18 марта в Заельцовском районе Новосибирска загорелись дома в частном секторе на улице Сухарной: читатели НГС поделились фотографиями и видео пожара.
«Пожар начался примерно в 6:50-6:55. В 7:05 там уже открытым пламенем активно горело. Горело достаточно долго — минут 20-25. Пожарные приехали минут через пять-десять. Близко не смогли подъехать. Скорее всего, тянули гидранты. Потом вторая пожарка приехала. Потом скорая приехала. Не знаю, для чего: не видно было, чтобы там были какие-то пострадавшие, наверное, для подстраховки, потому что пожар был большой. Тушили достаточно долго», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев.
По словам мужчины, он уехал с места пожара около часа назад. Когда уезжал, постройки ещё дымились, а пожарные продолжали проливать сгоревшие конструкции.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре по адресу Сухарная, 216 поступило в оперативную службу в 6:51.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения один частный жилой дом и надворные постройки полностью охвачены огнем, у второго частного дома загорелась крыша», — сообщили в ведомстве.
Корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что пожар обошёлся без пострадавших.
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