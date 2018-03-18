Возле Заельцовского парка вспыхнули два дома: приехала скорая

Утром 18 марта в Заельцовском районе Новосибирска загорелись дома в частном секторе на улице Сухарной: читатели НГС поделились фотографиями и видео пожара.

«Пожар начался примерно в 6:50-6:55. В 7:05 там уже открытым пламенем активно горело. Горело достаточно долго — минут 20-25. Пожарные приехали минут через пять-десять. Близко не смогли подъехать. Скорее всего, тянули гидранты. Потом вторая пожарка приехала. Потом скорая приехала. Не знаю, для чего: не видно было, чтобы там были какие-то пострадавшие, наверное, для подстраховки, потому что пожар был большой. Тушили достаточно долго», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев.

По словам мужчины, он уехал с места пожара около часа назад. Когда уезжал, постройки ещё дымились, а пожарные продолжали проливать сгоревшие конструкции.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о пожаре по адресу Сухарная, 216 поступило в оперативную службу в 6:51.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения один частный жилой дом и надворные постройки полностью охвачены огнем, у второго частного дома загорелась крыша», — сообщили в ведомстве.