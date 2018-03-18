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Новосибирские избиратели получат миллион противопожарных листовок
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Новосибирские избиратели получат миллион противопожарных листовок 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области выпущен миллион памяток о мерах пожарной безопасности в быту. Листовки вручат 18 марта всем избирателям, пришедшим на участки для голосования.
Инициатором акции, которая проводится впервые, выступила областная комиссия по чрезвычайным ситуациям и Главное управление МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
С самого начала года в Новосибирской области при пожарах погибли уже более 70 человек, 69 получили травмы и ожоги. В связи со сложной пожарной обстановкой в муниципальных образованиях Новосибирской области и в регионе в целом установлен особый противопожарный режим, профилактическая работа по предупреждению возгораний усилена.
— Вручение памяток о мерах пожарной безопасности — это еще один способ профилактики пожаров. В день выборов Президента Российской Федерации на всех избирательных участках в Новосибирской области будут дежурить пожарные инспекторы и сотрудники противопожарной службы. Мы решили использовать эту возможность и вручить каждому проголосовавшему такую памятку, — говорит начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Алексей Брызгалов.
Так как на выборы обычно приходят сознательные граждане, сотрудники МЧС Новосибирской области предлагают им разместить эти памятки в местах, где обитают лица без определенного места жительства, одинокие пожилые люди, малообеспеченные или многодетные семьи.
В 8.00 часов в Новосибирской области открылось 2 029 избирательных участков. Всего на территории региона на избирательных участках сегодня работают почти 16 тысяч членов избирательных комиссий, сообщает Избирательная комиссия новосибирской области.
Время работы избирательных участков с 8.00 до 20.00 часов (время местное). С собой необходимо иметь паспорт.
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