В омской квартире, где произошел взрыв, обнаружили систему заправки газовых баллонов

ОМСК , 20 марта. / ТАСС /. Систему, предназначенную для заправки газовых баллонов от центральной сети газоснабжения, обнаружили в квартире в Омске, где 17 марта произошел взрыв газа и пожар, сообщил на аппаратном совещании правительства Омской области во вторник заместитель начальника регионального управления МЧС Владислав Колодинский.

"В ходе тушения пожара из квартиры, где произошло возгорание, изъято семь пятидесятилитровых газовых баллонов, два из которых оказались полностью заполненными. При этом обнаружено приспособление для перекачки газа из трубопровода централизованной системы газоснабжения в баллоны. Не исключено, что собственник квартиры заправлял и торговал газовыми баллонами", — приводит его слова пресс— служба правительства региона.

В МЧС ТАСС пояснили, что причиной происшествия стал не взрыв самого баллона, а газовоздушной смеси. «По всей видимости, при заправке баллонов произошла утечка газа

В Амуре (в Амурском проезде в Омске, где в декабре 2017 года взорвался газовый баллон, — прим. ТАСС) взорвался пятилитровый баллон, и там вышибло стены. А тут баллоны в десять раз больше», — отметил собеседник агентства.

Мэр Омска Оксана Фадина рассказала, что соседи не жаловались на жильцов квартиры, где произошел взрыв. Не подтверждается и информация об отключении квартиры от централизованного тепло— и газоснабжения за долги. «Омскгоргаз» не отрезал квартиру от газа. Сейчас сделан официальный запрос об отсутствии отключения от услуг ресурсоснабжающих организаций", — цитирует пресс-служба Фадину.

Врио губернатора Александр Бурков потребовал разобраться в причинах этого происшествия. Он предложил составить реестр квартир, которые платят за газ по нормативу или вовсе не платят. «Нужно иметь полную картину по абонентам горгаза. Разъясняйте людям потенциальную опасность использования баллонов в квартирах», — сказал Бурков.

Взрыв газа в Омске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в 17 марта, примерно в 17:00 по местному времени (14:00 мск) на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 3-я Молодежная в Омске. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах, возник пожар. Пострадали пять человек, госпитализированы две женщины.

Хозяйку квартиры госпитализировали в тяжелом состоянии, у нее диагностировали ожоги не менее 50% тела и переломы, так как она выпрыгнула с третьего этажа. Еще у одной женщины на фоне хронических заболеваний произошел скачок давления, ее также доставили в больницу.

По словам Фадиной, к 21 марта городские власти составят список жильцов и квартир, которые пострадали в результате ЧП, и к 23 марта определят объемы компенсаций из резервного фонда. «Выгорела только одна квартира, где произошел хлопок газа, еще несколько других пострадали от копоти и дыма. На размещение в гостинице согласились только трое жильцов дома», — сообщила мэр Омска.