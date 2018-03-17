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Генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, авария на котельной произошла из-за движения грунта под влиянием подземных вод
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Генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, авария на котельной произошла из-за движения грунта под влиянием подземных вод 

Казанский репортер 19 часов назад
Фото: Казанский репортер
Сегодня на место происшествия прибыли Мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Исполнительного комитета Денис Калинкин, заместитель руководителя — председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин, префект территории «Старый город» Марат Усманов и другие. Градоначальник осмотрел здание котельной, проинспектировал работы по устранению аварии и пообщался со специалистами. Генеральный директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков, заявил, что авария на котельной произошла из-за движения грунта под влиянием подземных вод. Пострадавших и погибших нет, в момент ЧП в здании находился только один человек — оператор котельной. Именно он, по словам Абдулхакова, и сообщил о начавшемся обрушении. «Мы предполагаем, что сейчас из-за большой разницы в ночных и дневных температурах, до 10 градусов, и нестабильных грунтов произошла подвижка фундамента и вследствие этого обрушение крыши, перекрытия, — объясняет глава «Казэнерго». — Запланировано служебное расследование, мы будем выяснять причину. Предварительная причина такова». Он добавил, что авария произошла не по причине утечки газа или нестабильной работы котлов — они были исправны, модернизация на котельной производилась в 2002 году. Само же здание было построено в 1973 году и на 2018 год была запланирована реконструкция котельной, в том числе полная перестройка всего корпуса с увеличением мощности. Сейчас на месте происшествия работают 5 бригад «Казэнерго», порядка 50 человек, сообщают в Мэрии Казани.
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