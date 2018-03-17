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На трассе под Иркутском спасли застрявших артистов цирка
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На трассе под Иркутском спасли застрявших артистов цирка 

RT на русском 11 часов назад
Фото: 360tv.ru
На трассе Бодайбо — Таксимо под Иркутском спасли застрявших артистов передвижного цирка, у которых сломался автобус. Об этом сообщает газета «Известия». Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из-за мороза жизнь и здоровье восьми человек и семи животных оказались под угрозой.
К месту происшествия прибыл наряд ДПС, который организовал перевозку артистов в близлежащий населённый пункт.
Позднее дорожная служба Иркутской области эвакуировала автотранспорт и реквизит передвижного цирка.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку сообщений об обнаружении на окраине Самары клеток с медведями.
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