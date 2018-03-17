Во время снегопада водитель Renault погиб в ДТП с фурой под Воронежем

В ночь с 16 на 17 марта, во время снегопада, на трассе в Павловском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. По предварительным данным, 67-летний житель Крыма , за рулем легковушки Renault Sandero, не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с фурой Mercedes-Benz Actros, под управлением 32-летнего жителя Краснодарского края Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции.