Ещё
Во время снегопада водитель Renault погиб в ДТП с фурой под Воронежем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время снегопада водитель Renault погиб в ДТП с фурой под Воронежем 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ночь с 16 на 17 марта, во время снегопада, на трассе в Павловском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, 67-летний житель Крыма, за рулем легковушки Renault Sandero, не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с фурой Mercedes-Benz Actros, под управлением 32-летнего жителя Краснодарского края.
Водитель легкового автомобиля погиб на месте ДТП. В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции.
АиФ: последние новости
18 человек тушили загоревшуюся квартиру в Курске На пожаре в Орле пострадала пожилая женщина Под Белгородом водителя зажало металлом в искореженном автомобиле
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН96
Сенатор объяснил закрытие Британского совета42
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти69
Россия объявила об ответных мерах против Британии442
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля716
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение