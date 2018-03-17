В Ставрополе спасли общежитие от пожара

Пожар на улице Ленина в Ставрополе начали тушить через шесть минут после вызова экстренных служб, сообщили STAV.AIF.RU в краевом управлении МЧС России

Сигнал о возгорании в бывшем общежитии училища связи поступил в дежурную часть в 18-11 минут. На место происшествия выехали 11 машин и 32 спасателя. Огонь успел уничтожить мебель в комнате на площади восемь квадратных метров. Виновные устанавливаются.

Ранее в социальных сетях появились фотографии общежития, на которых видно, как в комнате на третьем этаже полыхает пламя.