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В Ставрополе спасли общежитие от пожара
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В Ставрополе спасли общежитие от пожара 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пожар на улице Ленина в Ставрополе начали тушить через шесть минут после вызова экстренных служб, сообщили STAV.AIF.RU в краевом управлении МЧС России.
Сигнал о возгорании в бывшем общежитии училища связи поступил в дежурную часть в 18-11 минут. На место происшествия выехали 11 машин и 32 спасателя. Огонь успел уничтожить мебель в комнате на площади восемь квадратных метров. Виновные устанавливаются.
Ранее в социальных сетях появились фотографии общежития, на которых видно, как в комнате на третьем этаже полыхает пламя.
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