Деньги и власть: как мэрия Волгограда унаследовала здание царицынского банка

Это простое, но в то же время приятное глазу здание классических форм давно ассоциируется у волгоградцев с городской властью. И не случайно. Администрация города, под тем или иным названием, располагается в этих помещениях уже более 80 лет, еще с довоенного времени.

Однако первым, в самом начале XX века, здесь разместился банк.

В ноябре 1897 года Царицынская дума под руководством главы города Федора Семенова вынесла постановление о выделении земли под строительство здания для Царицынского отделения Государственного банка. Оно существовало в Царицыне еще с 1882 года, но возможность обзавестись собственным зданием появилась не сразу.

Здание построили специально для Царицынского отделения государственного банка

Сначала банк располагался в доме Васильевой на Александровской площади (сейчас площадь Павших Борцов), а потом, после 1895 года, — в доме Воронина на Александровской улице (сейчас это правое крыло здания областной администрации).

Здание строилось около шести лет Для постройки здания банка рассматривалось два места: по улице Ленской за Скорбященским сквером, ближе к вокзалу Юго-Восточной железной дороги , либо в самом центре деловой жизни Царицына, ближе к купеческим пароходным пристаням. Строительство здания на углу улиц Спасской (теперь Володарского) и Астраханской (теперь Советская) было завершено в 1903 году.

Теперь каждый может узнать, как назывались эти улицы раньше

Раньше на этом месте стоял жилой дом, принадлежавший купцу Кулыгину. Владелец дома «под снос» запросил за место баснословную сумму — 30 тысяч рублей. Новое здание возвели в стиле русского модерна начала XX века. Имя архитектора неизвестно, но известен строительный подрядчик и хозяин артели, возводившей здание, — им стал известный в Царицыне купец Владимир Миллер

Владимир Миллер — один из богатейших купцов Царицына. Унаследовал от отца — Михаила Миллера два горчичных завода: в Дубовке и Царицыне. Выкупил, перестроил и сделал весьма успешным театр «Конкордия». Здесь выступали лучшие артисты того времени: Шаляпин, Собинов, Щепкин, Савина, Пирогов и другие. В собственной труппе театра играл и сам Миллер. Построил первый кинотеатр в Царицыне — «Парнас» , а также множество других оргинальных домов, например, гостиницу «Люкс» и знаменитый замок на берегу Царицы, где жил сам. Осенью 1918 года Владимир Миллер был арестован красноармейцами и впоследствии расстрелян.

Здание Госбанка когда-то потребовало серьезных вложений

Не поскупился Госбанк и при строительстве здания — оно имело настолько благородный и ухоженный вид, что одна из петербургских газет того времени отметила превосходство Царицынского отделения над его «собратьями» из других городов.

Здесь же, при банке, жил управляющий и другие сотрудники учреждения — для них были предусмотрены квартиры на первом этаже. Для банковских операций отводился второй этаж.

Тогда здание выглядело немного иначе: имело два этажа (а не три, как сейчас), а главный фасад украшали двухцветные стеклянные витражи и балкон с узорной кованой решеткой.

Поскитавшись по чужим зданиям, в 1903 году Царицынский госбанк наконец обрел своё

В 1935 году здесь разместился городской комитет ВКП (б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).

После Великой Отечественной войны здание не только восстановили, но и реконструировали — к двум существующим этажам добавился третий. Проект реконструкции выполнил архитектор Владимир Сидоров (1911–1985). И снова здесь разместилась местная власть — городской комитет Коммунистический партии Советского Союза.

Удачное местоположение и солидное классическое здание притягивают в эти стены городскую власть многие годы

В 1978 году был подготовлен проект пристройки между зданиями городского комитета КПСС и жилого дома Облпотребсоюза. В ней предполагалось разместить конференц-зал на 500 человек для проведения массовых мероприятий. Эскизный проект выполнили архитекторы Константин Дынкин, Людмила Демихова и Олег Любуцкий.

Решено было оставить существующий внутренний дворик, пристроив входную часть вплотную к жилому дому, благоустроить дворик и как бы включить его в пространство вестибюля, отделив только витражным остеклением. Сам конференц-зал планировалось расположить на втором этаже над частью дворового пространства, примыкающего к улице Советской. Вход в пристройку предполагался из внутреннего дворика.

Тщательно разработанный проект пристройки так и остался лишь на бумаге

Фасад решён простыми формами, не отвлекающими от главного исторического здания, построенного в довоенное время в противопоставлении лёгкого остеклённого открытого пространства и массивной стены зала. В подвале здания должен был расположиться гардероб и санузлы, на первом этаже — вестибюль, открытая лестница на второй этаж, буфет, на втором этаже — конференц-зал с входом из фойе и существующего здания горкома КПСС.

В 1970-е годы городской власти в этом здании стало тесновато

Пристройка так и осталась проектом — денег на ее возведение в городском бюджете не нашлось. В те годы, если заказчиком строительства не являлось министерство или крупное предприятие, подобное случалось не так уж редко.

Надстроить третий этаж удалось, а пристроить конференц-зал не получилось

Несмотря на более чем 100-летнюю историю, бывшее здание Госбанка изменилось мало — при сравнении старых и свежих фотографий сомнений в том, что перед глазами одно и то же здание, не возникает. Сейчас здесь располагаются администрация города — мэрия и городская дума.

С дореволюционных времен здание лишь приросло третьим этажом да слегка «переоделось»

До недавнего времени во дворе мэрии находился уникальный детский городок «Корабль», украшенный мозаикой. Состояние его в последнее время было удручающим, однако вместо восстановления в сентябре 2017 года городок уничтожили.

Уникальность городка, отделанного мозаикой, была видна даже спустя 10 лет варварского отнощения

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения как памятник градостроительства и архитектуры.

Местонахождение: Центральный район, улица Володарского, д. 5 — администрация города Волгограда, улица Советская, дом 9 — Волгоградская городская дума.