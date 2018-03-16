В районе Новогиреево прибавилось два новых магазина

С начала года в Новогирееве открылось два новых магазина — «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».

По словам главы управы района Новогиреево Алекснадр Хрулёва, жители района Новогиреево на сто процентов обеспечены необходимыми стационарными торговыми площадями. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет семьсот три квадратных метра на одну тысячу жителей, что полностью соответствует нормативам.

А по стационарным магазинам, торгующим продуктами питания, обеспеченность торговыми площадями в районе даже несколько превышает норму и составляет двести и семь десятых квадратных метра на одну тысячу жителей, при нормативе двести квадратных метров. Отметим, что на долю сетевых компаний приходится шестьдесят пять процентов всех районных магазинов.

В 2017 году в районе Новогиреево были открыты двенадцать магазинов «шаговой доступности». С начала 2018 года по адресу: улица Перовская, дом 56/55 открыт магазин «ВкусВилл», а в марте текущего года планируется к открытию павильон сети «Азбука вкуса» по адресу: ул. Кусковская, дом 17-19. Два продовольственных магазина при этом закрылись: гастроном «Алми», располагавшийся на Федеративном проспекте, 34, строение 1, и ОАО «Седьмой континент» на Мартеновской улице, 35А. Основной причиной закрытия этих магазинов явилась высокая арендная плата.