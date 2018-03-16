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Дети из района Выхино-Жулебино побывали на экскурсии в пожарной части
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Дети из района Выхино-Жулебино побывали на экскурсии в пожарной части 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 марта 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Первоклассники школы № 1359 района Выхино-Жулебино посетили 64-ю пожарно-спасательную часть.
В самом начале экскурсии командир отделения ПСЧ № 64 Сергей Воронцов провел для юных гостей инструктаж по пожарной безопасности и рассказал детям о том, как себя вести во время пожара, как правильно вызывать пожарных, а также привел примеры пожаров, произошедших на территории города и района.
Затем ребята побывали в диспетчерской, куда поступают тревожные звонки, узнали, что сотрудники МЧС постоянно проводят занятия для повышения своего профессионального мастерства. Школьникам продемонстрировали дыхательные аппараты, которые используют в задымленных местах. Кроме того, дети увидели пожарную спецтехнику и узнали, как пользуются специалисты пожарным снаряжением во время выездов. А в завершение экскурсии ребята подарили пожарным свои тематические рисунки.
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