Дети из района Выхино-Жулебино побывали на экскурсии в пожарной части 

Первоклассники школы № 1359 района Выхино-Жулебино посетили 64-ю пожарно-спасательную часть.
В самом начале экскурсии командир отделения ПСЧ № 64 Сергей Воронцов провел для юных гостей инструктаж по пожарной безопасности и рассказал детям о том, как себя вести во время пожара, как правильно вызывать пожарных, а также привел примеры пожаров, произошедших на территории города и района.
Затем ребята побывали в диспетчерской, куда поступают тревожные звонки, узнали, что сотрудники МЧС постоянно проводят занятия для повышения своего профессионального мастерства. Школьникам продемонстрировали дыхательные аппараты, которые используют в задымленных местах. Кроме того, дети увидели пожарную спецтехнику и узнали, как пользуются специалисты пожарным снаряжением во время выездов. А в завершение экскурсии ребята подарили пожарным свои тематические рисунки.