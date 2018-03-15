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В Екатеринбурге пытаются спасти заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше
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В Екатеринбурге пытаются спасти заброшенный кинотеатр «Темп» на Уралмаше 

АиФ Урал 15 марта 2018
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге представители Уральского общества любителей естествознания обратились с заявлением взять под государственную охрану заброшенный и полуразрушенный на Уралмаше знаменитый кинотеатр «Темп». Как признаются общественники, сделан первый шаг к сохранению исторического облика одного из знаковых микрорайонов Екатеринбурга, сообщает в четверг, 15 марта, «АиФ-Урал».
Заявление было написано на имя руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия за подписями президента Уральского общества любителей естествознания Юрием Брилем. «Направляем заявление о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — говорится в документе.
Как пояснила корреспонденту «АиФ-Урал» координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова, данное заявление — лишь первый шаг к тому, чтобы кинотеатр «Темп» взяли под госохрану. «Это очень важный момент. По крайней мере, процесс защиты объекта культурного наследия будет закреплен необходимыми документами. Возможно, придется провести, еще какие-то дополнительные мероприятия», — отмечает эксперт.
На рассмотрение поданной заявки предусмотрено не более рабочих 90 дней. После ответа областной госохране станет известна дальнейшая судьба заброшенного кинотеатра. Сегодня кинотеатр «Темп» признан только как объект, имеющий историко-культурную ценность. Но общественники считают, что имеются все основания, чтобы взять кинотеатр под государственную охрану.
Кинотеатр «Темп» является первым в Екатеринбурге (Свердловске) звуковым кинотеатром, построенном в начале 30-х годов XX века. В 1943 году здание подверглось реконструкции в стиле «неоклассики». В 1956 году кинотеатр стал широкоэкранным, а в 1966 году — широкоформатным. В начале 90-х годов прошлого века после того, как здание перешло в муниципальную собственность, кинотеатр был закрыт, а вместо него здесь появился культурный центр. Помещения «Темпа» были отданы в аренду на два года общественной организации «Содружество офицеров Уральского региона» с последующей его реконструкцией. В здании размещались склады, мебельный магазин и сомнительное кафе «Солдат удачи». В 2011 году в здании кинотеатра произошел пожар на площади 600 кв.м.
В 2012 году здание кинотеатра было передано ЕМУП «Кинотеатр „Салют“, и в этом же году муниципальное предприятие „Кинотеатр „Темп“ было ликвидировано. С этого момента старейший в Екатеринбурге кинотеатр продолжает пустовать. Сейчас в его задворках обитают только бездомные животные.
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