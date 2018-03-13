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Победители грантов соберут в Бурятии более 300 волонтеров для экологических проектов
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Победители грантов соберут в Бурятии более 300 волонтеров для экологических проектов 

ТАСС 13 марта 2018
УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Победители президентских грантов соберут в Бурятии более 300 волонтеров для экологических проектов по защите леса от пожаров и строительству пешеходных и велосипедных троп на побережье Байкала. Об этом сообщил журналистам командир «Добровольческого корпуса Байкала» Андрей Бородин и президент Ассоциации «Большая Байкальская тропа» Андрей Сукнев.
"В рамках реализации грантов по направлению «Охрана окружающей среды и защита животных» мы начали формировать ресурсный добровольческий центр, набираем волонтеров для развития проектов, связанных с охраной природы на Байкале и с экологическим туризмом", — сказал Бородин.
Он отметил, что первый этап реализации двух грантов, общий бюджет которых — около 5 млн рублей, уже прошел. Приобретено необходимое оборудование, в том числе средства для борьбы с природными пожарами, средства мониторинга и видеофиксации, инвентарь для развертывания полевых лагерей. Второй этап предполагает набор более 350 добровольцев из разных регионов России, их обучение и участие непосредственно в экологических проектах.
"Все это проводится в рамках объявленного Года добровольца, — поделился Бородин. — Сейчас растет поколение, которое, к сожалению, не сможет участвовать в комсомольских стройках, в стройотрядах, как это делали наши родители. Наши проекты — такая своеобразная им замена, чтобы энергия молодежи была направлена в правильное русло".
Из ближайших планов — выезд на разведку и тушение торфяных пожаров в Кабанском районе Бурятии и проведение семинара по противопожарной безопасности на природных объектах, установка предупреждающих аншлагов на въездах в лес. Уже летом — помощь в тушении природных возгораний, обустройство туристических троп.
"С мая начнется работа по улучшению туристической тропы в пригороде Улан-Удэ, ее обустройство для маломобильных людей. В июне и июле — строительство троп для пешего и конного туризма в Тункинском национальном парке", — добавил Сукнев. В апреле самых активных волонтеров ждет восхождение на Мунку-Сардык — высочайшую вершину Восточного Саяна (3491 м), расположенного на границе России и Монголии.
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