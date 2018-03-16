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Пожарные спасли запертого в горящей квартире ребенка, который не мог назвать адрес
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Пожарные спасли запертого в горящей квартире ребенка, который не мог назвать адрес 

Собака 14 часов назад
Фото: Собака
Пожар вспыхнул в квартире, в которой в одиночестве находился пятилетний ребенок. Куда звонить в экстренных случаях, он уже знал, но улицу, на которой живет, ещё не выучил. Задыхающегося в дыму мальчика пожарные искали сразу в двух районах Петербурга.
Как сообщили 16 марта в городском МЧС, накануне около пяти вечера в службу «01» позвонил ребенок и рассказал, что в его квартире загорелась кровать. Отсутствие адреса и краткость звонка типичны для детских розыгрышей и ложных вызовов, но диспетчер перезвонила по высветившемуся номеру. С первого раза дозвониться не удалось, а когда мальчик все же ответил, то уже кричал. «Он сказал лишь, что уже не может встать, постепенно голос стал затихать, слышны были кашель, а позже и хрипы малыша», — рассказали в МЧС. Круг поиска сузили силовики, по просьбе диспетчеров вычислившие примерное местоположение абонента. «Сработали моментально», — отметили спасатели. Адреса оказались в двух концах города — на Сикейроса в Выборгском районе и на Варшавской в Московском.
Пожар, вглядываясь в окна, искали и там, и там. Дымившие окна на последнем этаже девятиэтажки на Есенина заметили вовремя. Примерно в это же время запах дыма почувствовали и соседи, также вызвавшие пожарных. На минуту спасателей опередила мать мальчика, отлучившаяся из квартиры на полчаса. Ребенок к этому времени уже потерял сознание. В результате обоих на свежий воздух вывели пожарные. Горевшую обстановку потушили быстро — пожар был рядовой. «Мальчика осмотрели врачи скорой помощи, с диагнозом „отравление смесью дымов“ он был госпитализирован. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает, он находится под наблюдением медиков», — уточнили в ведомстве.
По материалам «Фонтанки» Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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