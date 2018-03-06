В результате общественных слушаний и экологической экспертизы предлагается образовать государственный природный заказник областного значения «Солотчинский парк» общей площадью 10 тыс. 922 гектаров, сообщает пресс-служба облправительства.
На совещании в правительстве глава региона Николай Любимов отметил, что в интернете нужно разместить перечень участков с указанием, «где можно, а где нельзя вести хозяйственную деятельность». По словам Любимова, при создании заказника права собственников капитальных зданий, которые построены законно, не нарушаются.