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Солотча будет природным заказником — Любимов
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Солотча будет природным заказником — Любимов 

АиФ Рязань 6 марта 2018
Фото: АиФ Рязань
В результате общественных слушаний и экологической экспертизы предлагается образовать государственный природный заказник областного значения «Солотчинский парк» общей площадью 10 тыс. 922 гектаров, сообщает пресс-служба облправительства.
На совещании в правительстве глава региона Николай Любимов отметил, что в интернете нужно разместить перечень участков с указанием, «где можно, а где нельзя вести хозяйственную деятельность». По словам Любимова, при создании заказника права собственников капитальных зданий, которые построены законно, не нарушаются.
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