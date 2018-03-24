23 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Звезда «Нелюбви» Марьяна Спивак показала детское фото: «23.03.1996 год. Этот день рождения помню лучше всего))) потому что было прекрасно: мамин торт, мамины пироги, много газировки— которую не давали пить в неденьрожденные дни (и Слава богу!) помните эти противные zukko и Юппи?)) от которых не только язык но и волосы по-моему окрашивались в ядовитый яркий цвет))) а ещё все родные, и друзья! Было много много народу … было счастье) ну, а что выросло то выросло…))) (см.третью фотку).. и сегодня тоже счастье!)) и сегодня вас так много… родные мои, близкие, друзья, знакомые… спасибо вам) день в самом разгаре, радости и любви через край, хочется делиться, мне одной слишком много. И ещё… только когда у меня родился сын, я поняла что День Рождения— это праздник Мамы и Папы))) спасибо вам, любимые мои, что я живу на этом свете! Я вас очень люблю! »
Павел Воля показал, как выглядел до встречи с Ляйсан Утяшевой.
Михаил Галустян сделал фото мечты: «Всю жизнь мечтал о такой фотографии! Петросян вдохновил. Масляков воплотил».
Мария Порошина опубликовала фото с отпуска. А Холли Берри показала результаты занятий йогой.
София Ротару поздравила внука: «Сегодня нашему Анатолию исполняется 24 года! Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!»
Елена Кулецкая готова составить конкуренцию Яне Рудковской с ее завтраками: «Кажется, у знаменитой #рубрикамоизавтраки Яны появляется сториз-сиквел #обзорОбжор».
Светлана Бондарчук показала забавное фото с любимым лабрадудлем Фанни.
Александр Буйнов похвастался наградой: «Прямо ко Дню рождения! Спасибо, служу России! А Днюха завтра, 24 марта».
Екатерина Андреева сходила на футбол с сыном на футбол: «Что наша жизнь?Игра! Настроение на стадионе было отличное! Но надежды, питавшие болельщиков, на полное замерзание бразильцев — не оправдались. Им морозец и снежок оказались не помеха. Счет все знаете. Почему волосы у мультяшки зеленые? Так от расстройства и досады не так позеленеешь. Вот @philgazmanov держался молодцом — эмоций не показывал, его мама, моя подруженция @marinagazmanova джентльменом вырастила, а вот #девочкитакиедевочки, то есть — я, очень даже переживали».
Ирина Шейк поздравила любимый журнал с юбилеем:
Фото: instagram