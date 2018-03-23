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22 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
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22 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Валерия, Дима Маликов и другие звезды поздравили друга с днем рождения. «Есть сорт людей, к которым все относятся не только с уважением, но и любовью, Валера Сюткин относится к их числу. Как же правильно нужно жить! Валерочка, спасибо за необыкновенно душевный вечер. Так было хорошо, что долго прощались и никак не расходились», — написала супруга Иосифа Пригожина.
Анастасия Волочкова поделилась романтичным снимком с новой прической и «старым» возлюбленным.
Марина Газманова поделилась секретом молодости: «Чтобы оставаться долго молодой, женщина должна испытывать КУРАЖ! Аргентинское Танго даёт для этого все возможности: партнёр, музыка и ты! В три минуты уложить все свои фантазии, переживания или радость. Что пожелаешь в эти минуты, только танцуй, дыши музыкой… кураж, каждая секунда в танце этому подтверждение! Присоединяйтесь! Выхожу после насыщенной тренировки наполненная, аж колбасит, только в объятиях у мужа, понимаю что устала от физической нагрузки. Он улыбается и говорит, что немножко завидует, как страстно я хочу танцевать…»
Джорджина Родригес показала милое фото с детьми. Елена Ваенга показала фото с отдыха: «Бабуля и внучик». Яна Рудковская, Евгений Плющенко и дети вернулись в Москву.
Сати Казанова поделилась фото из хаммама: «Я снова убедилась, что отдых это не количество часов или дней, а именно качество!»
Юлия Пересильд поделилась фотографией с молодыми подругами: «Встретились однокурсницы! Как давно все не встречались! У всех дети! А за спиной студенческое огневое Кудряшовское прошлое! И об этом можно бесконечно рассказывать… это был Пожар! Пожар душ! Кудряшову скоро 80! И это биологический возраст! На самом деле он моложе нас!»
Леонид Агутин и Владимир Пресняков повеселились с друзьями.
Фото: instagram
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