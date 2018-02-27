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В Челябинске выставили на продажу французские духи, которым 80 лет
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В Челябинске выставили на продажу французские духи, которым 80 лет 

Хорошие новости 27 февраля 2018
Фото: Хорошие новости
В Челябинске выставлены на продажу французские духи 30-ых годов Coty Ambre Antique. Объявление об этом появилось на интернет-барахолке Avito. Продавец Наталья ищет парфюму нового владельца несмотря на то, что сама охотилась за флаконом шесть лет.
В середине 2000-ых Наталья узнала про редкие духи, которые были созданы в 1905 году, а сняты с производства в середине 30-ых. В духах содержится амбра — смолистое ароматическое вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота. Женщина задалась целью найти редкость для своей маленькой коллекции парфюма. Поиски на различных сайтах и площадках продолжались около шести лет.
— В итоге я нашла флакон на одном из аукционов на eBay и купила их. За сколько обошлись они мне, если честно, не помню. Я поставила в конце аукциона итоговую ставку, которая перекрыла все предыдущие — комментирует Наталья.
Флакон с коробочкой духов благополучно переправили победителю. Кстати, в 1995 году фирма Private Perfumery выпустила духи Coty Ambre Antique тиражом 3 500 экземпляров. Татьяне со временем заполучила несколько миллилитров и этой версии духов, чтобы сравнить оригинал с прототипом.
— Конечно ароматы отличаются, а вот чем именно сложно описать. Хотя в 1995 году очень постарались при выпуске: коробочка и флакон очень красивые, — отмечает Наталья.
Духи 30-ых годов Coty Ambre Antique до сих пор можно использовать, так как сохранились они великолепно и аромата своего не утратили. Только спирт из флакона немного выветрился. У Натальи редкость простояла ещё несколько лет, и в итоге женщина решила её продать за 50 000 рублей.
— Спирт будет и дальше испарятся, поэтому я хочу найти человека, который будет носить с достоинством этот аромат. У меня же другие предпочтения в парфюмерии и мне эти духи не подходят, — объясняет Наталья.
Лот с товаром находится здесь
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