В Челябинске выставили на продажу французские духи, которым 80 лет

Челябинске выставлены на продажу французские духи 30-ых годов Coty Ambre Antique. Объявление об этом появилось на интернет-барахолке Avito. Продавец Наталья ищет парфюму нового владельца несмотря на то, что сама охотилась за флаконом шесть лет.

В середине 2000-ых Наталья узнала про редкие духи, которые были созданы в 1905 году, а сняты с производства в середине 30-ых. В духах содержится амбра — смолистое ароматическое вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота. Женщина задалась целью найти редкость для своей маленькой коллекции парфюма. Поиски на различных сайтах и площадках продолжались около шести лет.

— В итоге я нашла флакон на одном из аукционов на eBay и купила их. За сколько обошлись они мне, если честно, не помню. Я поставила в конце аукциона итоговую ставку, которая перекрыла все предыдущие — комментирует Наталья.

Флакон с коробочкой духов благополучно переправили победителю. Кстати, в 1995 году фирма Private Perfumery выпустила духи Coty Ambre Antique тиражом 3 500 экземпляров. Татьяне со временем заполучила несколько миллилитров и этой версии духов, чтобы сравнить оригинал с прототипом.

— Конечно ароматы отличаются, а вот чем именно сложно описать. Хотя в 1995 году очень постарались при выпуске: коробочка и флакон очень красивые, — отмечает Наталья.

Духи 30-ых годов Coty Ambre Antique до сих пор можно использовать, так как сохранились они великолепно и аромата своего не утратили. Только спирт из флакона немного выветрился. У Натальи редкость простояла ещё несколько лет, и в итоге женщина решила её продать за 50 000 рублей.

— Спирт будет и дальше испарятся, поэтому я хочу найти человека, который будет носить с достоинством этот аромат. У меня же другие предпочтения в парфюмерии и мне эти духи не подходят, — объясняет Наталья.

Лот с товаром находится здесь