В Лестере продолжают разбирать завалы сгоревшего дома

"Мы по-прежнему ищем людей", — сообщил журналистам во вторник представитель полиции. Полиция Лестера продолжает разбор завалов сгоревшего дома и поиск людей, которые могли оказаться под завалами.

Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 5 человек в ходе взрыва и пожара в здании на Хинкли роуд в Лестере прошлой ночью. При этом, по словам представителя полиции, их личности до сих пор не установлены.

"Абсолютно никаких указаний на то, что инцидент связан с терроризмом", — указал представитель ведомства. "Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает.

Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.

Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.