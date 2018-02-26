Ещё
В Лестере продолжают разбирать завалы сгоревшего дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лестере продолжают разбирать завалы сгоревшего дома 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Полиция Лестера продолжает разбор завалов сгоревшего дома и поиск людей, которые могли оказаться под завалами.
"Мы по-прежнему ищем людей", — сообщил журналистам во вторник представитель полиции.
Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 5 человек в ходе взрыва и пожара в здании на Хинкли роуд в Лестере прошлой ночью. При этом, по словам представителя полиции, их личности до сих пор не установлены.
"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает.
"Абсолютно никаких указаний на то, что инцидент связан с терроризмом", — указал представитель ведомства.
Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.
Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.
Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.
РИА Новости: последние новости
Казанский авиазавод создал комиссию после инцидента с обрушением фронтона Минсельхоз считает, что России не хватает собственного хмеля Сотрудники МЧС проверили более 96 тысяч избирательных участков
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму203
Мясорубка в Гудаури32
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России219
Третья мировая война наступила для Климкина103
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение