Ещё
Пожар на корабле ТОФ во Владивостоке ликвидирован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке потушен 

ТАСС 4 часа назад
Фото: © ТАСС/ Юрий Смитюк
Пожар на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников", стоящем у причала "Дальзавода" во Владивостоке, ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), в состав которого входит "Дальзавод".
"Возникло незначительное возгорание в надстройке. Его вовремя обнаружили, вовремя вызвали МЧС, он локализован, потушен, сейчас проводится осмотр, проливают помещение. Пострадавших нет при пожаре, ущерб незначителен, потому что корабль в ремонте, с него сняты все важные механизмы, приборы", — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что пожар был ликвидирован быстро, поскольку возгорание вовремя заметили, и все службы сработали быстро и слаженно.
Пожар на БПК, который стоит у причала "Дальзавода" во Владивостоке на ремонте и модернизации, начался утром в пятницу, из-за него с корабля эвакуировали 106 человек экипажа. По данным Морского спасательно-координационного центра Владивостока, возгорание возникло в машинно— котельном отделении, жертв и пострадавших нет.
ТАСС: последние новости
В подмосковных Химках загорелся склад В "Опоре России" предложили МЧС не проверять застрахованные предприятия СМИ: пять человек погибли при пожаре в исправительном центре в Перу
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилоты Ан-148 поругались во время крушения323
Названа дата введения продуктовых карточек164
Предложено новое решение пенсионной проблемы70
В московском метро произошел сбой8
«Никому ничего не должна»: в РФ ответили на требования Киева497
Видео
01:07
Про самого жестокого маньяка России снимут сериал
Криминал Происшествия
01:39
В кабине была паника. МАК расшифровал самописец Ан-148
Происшествия
00:00
«Новая агрессия»: Опубликовано видео авиаудара по военным в Сирии
Армия В мире
00:58
Даже удар в морду не вывел кота из себя
Общество
00:26
Охранники «Пятерочки» измочалили подростка
Происшествия
00:42
В Химках полыхает пожар
Происшествия Общество
03:08
65-летняя бабуля-таксист ищет романтику в Самаре
Общество
02:58
Чем «Гусарская баллада» не угодила Екатерине Фурцевой
Шоу-бизнес
03:42
В МИД рассказали о гибели россиян в Сирии
Армия В мире
00:46
Глюк'oZу увидели без обручального кольца
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение