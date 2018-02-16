Пожар на корабле ТОФ во Владивостоке ликвидирован

Пожар на корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке потушен

"Возникло незначительное возгорание в надстройке. Его вовремя обнаружили, вовремя вызвали МЧС, он локализован, потушен, сейчас проводится осмотр, проливают помещение. Пострадавших нет при пожаре, ущерб незначителен, потому что корабль в ремонте, с него сняты все важные механизмы, приборы", — сообщил собеседник агентства. Пожар на большом противолодочном корабле (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Шапошников", стоящем у причала "Дальзавода" во Владивостоке, ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС представитель Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), в состав которого входит "Дальзавод".

Он отметил, что пожар был ликвидирован быстро, поскольку возгорание вовремя заметили, и все службы сработали быстро и слаженно.

Пожар на БПК, который стоит у причала "Дальзавода" во Владивостоке на ремонте и модернизации, начался утром в пятницу, из-за него с корабля эвакуировали 106 человек экипажа. По данным Морского спасательно-координационного центра Владивостока, возгорание возникло в машинно— котельном отделении, жертв и пострадавших нет.