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При пожаре в Самарской области погибли дети
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При пожаре в Самарской области погибли трое детей 

RT на русском 4 часа назад
Фото: ТАСС
Три ребёнка погибли в результате пожара в селе Лозовка Самарской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 21:28.
«Героическими действиями очевидцев на пожаре были спасены четверо детей, к сожалению, трое детей погибли (двое 2017 года рождения, один ребёнок 2015 г.р.)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составила 50 кв.м, он был ликвидирован в 22:08.
В конце декабря URA.RU передавало, что при пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.
RT на русском: последние новости
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