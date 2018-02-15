При пожаре в Самарской области погибли дети

При пожаре в Самарской области погибли трое детей

«Героическими действиями очевидцев на пожаре были спасены четверо детей, к сожалению, трое детей погибли (двое 2017 года рождения, один ребёнок 2015 г.р.)», — говорится в сообщении. Три ребёнка погибли в результате пожара в селе Лозовка Самарской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС . Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях 14 февраля в 21:28.

По данным ведомства, площадь пожара составила 50 кв.м, он был ликвидирован в 22:08.

В конце декабря URA.RU передавало, что при пожаре в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли семь человек, в том числе трое детей.