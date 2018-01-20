В Петербурге горит Военно-морская академия

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В одном из зданий Военно-морского института в центре Петербурга произошел пожар 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости

Пожар начался в одном из зданий Военно-морского института на 12 Линии Васильевского острова в историческом центре Петербурга. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В Петербурге горит одно из подсобных помещений Военно-морского института Министерства обороны РФ на 12 Линии Васильевского острова. Площадь горения небольшая, пострадавших нет. Возгорание произошло в той части, где не живут курсанты", — отметил источник.

Также сообщается, что предположительно причиной пожара могла стать неисправная проводка.

В борьбе с огнем принимают участие пожарные и курсанты учебного заведения.

Морской корпус Петра Великого, или Санкт-Петербургский военно-морской институт, был основан 25 января 1701 года.

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