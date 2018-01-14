Экскурсионный автобус с детьми загорелся в Москве

В воскресенье днем на юго-востоке Москвы загорелся перевозивший школьников в «Московскую усадьбу Деда Мороза» экскурсионный автобус, никто не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По словам источника, загорелся моторный отсек экскурсионного автобуса, перевозившего 18 школьников из Лыткарино.

Возгорание произошло в районе дома 187 на Волгоградском проспекте. Его удалось оперативно ликвидировать и дети — 18 человек в возрасте с 10 до 12 лет — добрались в «Московскую усадьбу Деда Мороза» пешком. Она находится в 600 метрах от места ЧП. Обратно дети вернутся другим автобусом.