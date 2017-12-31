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На Сахалине спалили дотла новогоднюю елку
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На Сахалине пошумели и спалили дотла 25-метровую елку 

Lenta.ru 2 часа назад

В центре Южно-Сахалинска в разгар празднования Нового года дотла сгорела елка. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

«Елка загорелась примерно после часа ночи. Пожарные тушат догорающие конструкции, всем сказал отойти подальше», — сказал собеседник агентства.

Дерево высотой 25 метров было установлено на площади Ленина в середине декабря.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Караульный». В ролике слышно, как ведущий праздничного концерта призывает присутствующих сохранять спокойствие. «Ничего страшного, мы встретили Новый год. Давайте все вместе пошумим», — призывает он, анонсируя выступление следующих артистов. В это время на площади появляются пожарные автомобили, а елку полностью охватывает пламя.

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