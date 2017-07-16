Вдоль побережья Адриатического моря вспыхнули лесные пожары

По его данным, в Хорватии пламя охватило несколько районов, расположенных вдоль побережья, а также подобралось близко к городу Шибеник, почти дойдя до домов, однако пожарным при помощи самолетов удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Кроме того, поступали сообщения о пожарах неподалеку от города Пула в западной части Хорватии, а также на островах Паг и Вир, отмечает агентство.

В Черногории пожарные из-за сильных ветров испытывают трудности при тушении огня вдоль побережья, а также неподалеку от столицы страны Подгорицы.