В Приангарье деревня полностью сгорела из-за природного пожара

Деревня Бубновка Иркутской области, где проживают 435 человек, сгорела в результате природного пожара, сообщила пресс-служба губернатора.

"Вечером поступила информация, что сгорела деревня Бубновка Киренского района. Там было 86 домов и проживало 435 человек. С огнем боролись сотрудники местного подразделения областной противопожарной службы, были задействованы две автоцистерны. Дополнительные силы привлечь оказалось невозможным из-за того, что Бубновка располагается на острове. Распространению огня способствовал шквалистый ветер", — сообщают власти.