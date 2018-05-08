В Красноярске загорелся Дворец спорта

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. В ГУМЧС сообщили, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. В ГИБДД сообщали, что движение через остров Отдыха, на котором находится дворец спорта, было полностью перекрыто.

"Открытое горение ликвидировано. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 83 человека, 30 единиц техники", — сказал собеседник агентства.

Дворец спорта является объектом Универсиады-2019. Он построен в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом.

В 2016 году началась реконструкция здания. Сдача планировалась на 2018 год. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другое.