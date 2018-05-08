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В Красноярске загорелся Дворец спорта
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В Красноярске загорелся Дворец спорта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ria.ru
Пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове между берегов Енисея в Красноярске ликвидирован, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 05.32 (01.32 мск) вторника. В ГУМЧС сообщили, что площадь пожара составила 250 квадратных метров. В ГИБДД сообщали, что движение через остров Отдыха, на котором находится дворец спорта, было полностью перекрыто.
"Открытое горение ликвидировано. На тушение пожара от МЧС России привлекалось 83 человека, 30 единиц техники", — сказал собеседник агентства.
Дворец спорта является объектом Универсиады-2019. Он построен в 1981 году, до 1995 года во дворце существовала ледовая арена, которая затем была заменена паркетом.
В 2016 году началась реконструкция здания. Сдача планировалась на 2018 год. После реконструкции на объекте вновь появится ледовая арена, которую можно будет трансформировать в площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу и другое.
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