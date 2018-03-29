Песков объяснил, почему Путин не пришел на митинг в Кемерове

«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма», — сказал Песков. Он отметил, что «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

Турции. По словам представителя Кремля, потом стало известно о появлении некоей инициативной группы из родственников, которые сами решили проверить морги и пересчитать количество тел в них. «Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло», — сказал Песков. Он также сообщил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — отметил Песков. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.