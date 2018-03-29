Песков объяснил, почему Путин не пришел на митинг в Кемерове 

Президент России Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово, так как в таком формате невозможно было предметно ответить на вопросы родственников погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает русская служба ВВС.
«Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не даёт пустых обещаний, он очень далёк от популизма», — сказал Песков. Он отметил, что «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».
По словам представителя Кремля, потом стало известно о появлении некоей инициативной группы из родственников, которые сами решили проверить морги и пересчитать количество тел в них. «Путин попросил узнать, где они. И он поехал в этот морг, где и состоялась та самая беседа. И там уже был разговор, четко сформулированный: какие претензии к власти, по каким вопросам не верят они, что хотят. И он дал ответы, вот что произошло», — сказал Песков. Он также сообщил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерове в основном шли из Украины и Турции.
«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — отметил Песков. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.