Из-за взорвавшейся стиральной машины загорелась квартира в Москве

В Москве на Гончарной улице произошел пожар в квартире. Возгорание произошло из-за взорвавшейся стиральной машины. Сотрудники экстренных служб столицы эвакуировали восемь жильцов дома. Об этом сообщает LIFE

По сообщениям журналистов, пожар произошел в квартире на четвертом этаже. В помещении находилось три человека, спасателям удалось их всех спасти. Еще пять человек были эвакуированы из соседних квартир.

30 ноября от отравления угарным газом погибла мастер спорта по хоккею с шайбой и хоккею с мячом Людмила Юрлова. Трагический случай произошел в Химках из-за короткого замыкания в стиральной машине. Вместе с Юрловой погибли также ее муж и четырехлетний сын. На чемпионате мира 2001 года женская хоккейная сборная России, в составе которой выступала Юрлова, заняла третье место.