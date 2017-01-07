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На востоке Москвы обнаружили тело 12-летнего мальчика
Тело 12-летнего мальчика было найдено на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело 12-летнего подростка было обнаружено сегодня на Перовской улице", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил источник, мальчик, по предварительным данным, по неосторожности упал с крыши одного из жилых домов.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт обнаружения тела несовершеннолетнего, не уточнив других подробностей. "Подтверждаем факт обнаружения тела несовершеннолетнего на улице Перовская сегодня около 17.00", — сказал дежурный офицер.
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