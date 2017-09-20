Рубль на низком старте



Вчера на Московской бирже курс доллара вернулся к значениям трехнедельной давности, закрепившись выше уровня 58 руб. /$. Инвесторы фиксировали прибыль во многих валютах развивающихся стран на фоне роста ожиданий по сокращению активов ФРС . Впрочем, участники российского рынка считают, что ослабление рубля будет непродолжительным.

Вторую неделю подряд рубль постепенно теряет позиции к ведущим мировым валютам. В ходе вчерашних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до максимального значения с 31 августа — 58,35 руб. /$. По итогам дня он остановился на отметке 58,25 руб. /$, что на 27 коп. выше закрытия понедельника. Трехнедельный максимум обновил и курс европейской валюты, который поднялся до отметки 69,93 руб. /€.





Ослабление российской валюты последовало после ее уверенного укрепления в течение четырех недель. В августе курс доллара потерял на российском рынке 3,7 руб., опустившись ниже уровня 57 руб. /$. Курс европейской валюты снизился на 3,4 руб., до 68 руб. /€. «Инвесторы неплохо заработали на последнем укреплении рубля, поэтому мы видим вполне нормальное желание зафиксировать прибыль», — отмечает руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов . По его словам, международные инвесторы продают валюты развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за семь дней российская валюта ослабила позиции относительно доллара на 2,4% и по этому показателю заняла третье место среди валют 24 развивающихся стран. Сильнее ослабили позиции рэнд ЮАР и турецкая лира, потерявшие относительно доллара 2,7–4%.



Инвесторы ждут возможного объявления о начале со следующего месяца процесса сокращения баланса ФРС США, составляющего $4,5 трлн. «С учетом того, что ФРС до конца года может объявить о продаже активов на $50 млрд в месяц, можно будет говорить о завершении стимулирующей политики в глобальных масштабах. Этот фактор оказывает существенное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль», — отмечает начальник управления казначейства Росевробанка Алексей Коротовских.



В ближайшие дни на поведение курса рубля будут активно влиять и внутренние факторы. «Начало налогового периода вряд ли окажет существенную поддержку рублю из-за сохранения солидного профицита на денежно-кредитном рынке. Главным риском сейчас является поведение нефтяных котировок, которые прибавили уже около 4% без особых на то причин», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев . «Учитывая уровень реальной ставки в России, текущее снижение курса рубля всего лишь очередная коррекция. Она все равно завершится новым витком роста», — отмечает Денис Коршилов. По оценкам главного аналитик банка «Глобэкс» Виктора Веселова , к концу недели курс доллара вернется в диапазон 57,3–58,1 руб. /$.

Виталий Гайдаев