Главные события у вас в почте
Рубль на низком старте
Вчера на Московской бирже курс доллара вернулся к значениям трехнедельной давности, закрепившись выше уровня 58 руб. /$. Инвесторы фиксировали прибыль во многих валютах развивающихся стран на фоне роста ожиданий по сокращению активов ФРС. Впрочем, участники российского рынка считают, что ослабление рубля будет непродолжительным.
Вторую неделю подряд рубль постепенно теряет позиции к ведущим мировым валютам. В ходе вчерашних торгов на Московской бирже курс доллара поднимался до максимального значения с 31 августа — 58,35 руб. /$. По итогам дня он остановился на отметке 58,25 руб. /$, что на 27 коп. выше закрытия понедельника. Трехнедельный максимум обновил и курс европейской валюты, который поднялся до отметки 69,93 руб. /€.
Ослабление российской валюты последовало после ее уверенного укрепления в течение четырех недель. В августе курс доллара потерял на российском рынке 3,7 руб., опустившись ниже уровня 57 руб. /$. Курс европейской валюты снизился на 3,4 руб., до 68 руб. /€. «Инвесторы неплохо заработали на последнем укреплении рубля, поэтому мы видим вполне нормальное желание зафиксировать прибыль», — отмечает руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов. По его словам, международные инвесторы продают валюты развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за семь дней российская валюта ослабила позиции относительно доллара на 2,4% и по этому показателю заняла третье место среди валют 24 развивающихся стран. Сильнее ослабили позиции рэнд ЮАР и турецкая лира, потерявшие относительно доллара 2,7–4%.
Инвесторы ждут возможного объявления о начале со следующего месяца процесса сокращения баланса ФРС США, составляющего $4,5 трлн. «С учетом того, что ФРС до конца года может объявить о продаже активов на $50 млрд в месяц, можно будет говорить о завершении стимулирующей политики в глобальных масштабах. Этот фактор оказывает существенное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль», — отмечает начальник управления казначейства Росевробанка Алексей Коротовских.
В ближайшие дни на поведение курса рубля будут активно влиять и внутренние факторы. «Начало налогового периода вряд ли окажет существенную поддержку рублю из-за сохранения солидного профицита на денежно-кредитном рынке. Главным риском сейчас является поведение нефтяных котировок, которые прибавили уже около 4% без особых на то причин», — отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. «Учитывая уровень реальной ставки в России, текущее снижение курса рубля всего лишь очередная коррекция. Она все равно завершится новым витком роста», — отмечает Денис Коршилов. По оценкам главного аналитик банка «Глобэкс» Виктора Веселова, к концу недели курс доллара вернется в диапазон 57,3–58,1 руб. /$.
Виталий Гайдаев
Самый выгодный курс обмена валют смотрите на Рамблере
Ситибанк Росевробанк Московская биржа КБ "Глобэкс" Еще 2 тега
Оставить комментарий