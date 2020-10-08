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ЕС будет закупать препарат от COVID в США 

Газета.Ru и ещё 2 50 минут назад
ЕС будет закупать препарат от COVID в США
Фото: Reuters
Еврокомиссия, страны Евросоюза и другие государства подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения больных коронавирусом у американской компании Gilead, передает Радио Sputnik.
Всего в совместном соглашении участвует 36 сторон.

"Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения (препаратом) Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки", — говорится в сообщении.

Все страны-участницы теперь могут размещать заказы на закупку препарата напрямую, пояснила ЕК.
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Европа , В мире , ЕС , Еврокомиссия , ИА Sputnik , США
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