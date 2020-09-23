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Еврокомиссия предложила пересмотреть миграционную систему ЕС 

ТАСС 1 час назад
В ЕС захотели пересмотреть миграционную систему
Фото: Reuters
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила в среду новую миграционную стратегию ЕС, нацеленную на более полное участие всех стран сообщества в расселении мигрантов.

"Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс между ответственностью (государств сообщества за контроль собственных границ — здесь и далее прим. ТАСС) и солидарностью (между государствами ЕС в вопросе размещения мигрантов)", — заявила она.

16 сентября, выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия вскоре предложит упразднить основополагающее соглашение ЕС по миграции — Дублинскую систему, которая подразумевает, что за прием мигрантов должна отвечать страна, через которую они попали на территорию ЕС. Такой шаг лишит страны ЕС права отказываться от расселения мигрантов на своей территории.
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Комментарии 1
Европа , В мире , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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