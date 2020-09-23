В ЕС захотели пересмотреть миграционную систему

"Миграция всегда была и останется фактором жизни в Европе. Однако мир меняется, и старые системы больше не годятся. Еврокомиссия предложила новую миграционную стратегию, которая обеспечит справедливый баланс между ответственностью (государств сообщества за контроль собственных границ — здесь и далее прим. ТАСС) и солидарностью (между государствами ЕС в вопросе размещения мигрантов)", — заявила она.