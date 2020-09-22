СБ ООН призывают реформировать

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к реформе в Совете Безопасности ООН для более эффективного поиска ответов на глобальные вызовы, передает РИА "Новости".
Меркель считает, что в СБ ООН "слишком часто" блокируются важные решения.
"Все чаще интересы отдельных членов препятствуют тому, что система правил функционировала так, как должна. Тот, кто считает, что может справиться в одиночку, ошибается", — сказала она.
Пандемия коронавируса является только одним примером того, что глобальные проблемы не знают границ и требуют сотрудничества, добавила Меркель.