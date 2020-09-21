«Фридрих Мерц и его окружение выражают то же мнение, что транслируют наши так называемые независимые СМИ — чье руководство связано с трансатлантическими кругами. Это важный фактор, так как «четвертая власть» крайне влиятельна в Европе и Германии в целом, и если они начинают скоординированную кампанию против кого-то, то политики вынуждены с этим считаться», — отметил немецкий политолог Александр Рар.