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Меркель приняла Грету Тунберг 

ТАСС и ещё 2 46 минут назад
Канцлер Германии провела в своем ведомстве встречу с экоактивистками из движения Fridays For Future, в том числе шведкой Гретой Тунберг.
Об этом сообщил в четверг официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.
Центральной темой были приоритеты ЕС в области климатической политики в период председательства Германии в сообществе. По данным Зайберта, канцлер и четыре активистки обсудили меры по борьбе с глобальным потеплением и выход из угольной энергетики.

"Обе стороны были едины во мнении, что потепление климата является глобальным вызовом, в преодолении которого особенная ответственность лежит на промышленно развитых странах", — отметил Зайберт. "Основой для этого является последовательная реализация Парижского соглашения по климату", — добавил он.

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Европа , Видео , В мире , Грета Тунберг , ЕС , Германия
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