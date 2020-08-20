"Обе стороны были едины во мнении, что потепление климата является глобальным вызовом, в преодолении которого особенная ответственность лежит на промышленно развитых странах", — отметил Зайберт. "Основой для этого является последовательная реализация Парижского соглашения по климату", — добавил он.