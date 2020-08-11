«Срок годности Евросоюза подходит к концу»

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В каждой европейской стране есть сторонники выхода из Евросоюза, заявил главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. Европейский проект «хрупок, над ним нависла угроза». «Срок его годности подходит к концу», убеждён дипломат. И для того, чтобы не допустить развала союза, нужно встать на его защиту, передаёт его слова Daily Express.

«Европейский проект хрупок, над ним нависла угроза, срок его годности подходит к концу», — предостерегает европейский дипломат.

«Нам нужна сильная Европа, которая говорит единым голосом, — настаивает он. — Нам нужно настойчиво защищать европейскую модель и продвигать её».

Барнье считает, что европейцы должны сами устанавливать правила игры, иначе китайцы сделают это за них:

«Нам нужен ЕС, который достоин доверия и способен обеспечить безопасность, оборону, кибербезопасность и защиту населения».

Он сказал, что нужно дать бой тем, кто пытается уничтожить Европу с помощью страха, популистских уловок и атак на европейский проект.

«Если мы хотим, чтобы Европа была независимой и отвечала реальным нуждам граждан, тогда время действовать настало. Нам нужно встать на защиту Европы», — призвал Барнье.

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* Найджел Фарадж — бывший председатель Партии независимости Соединённого Королевства, выступавший за выход Великобритании из Евросоюза (прим. ИноТВ)