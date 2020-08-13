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Франция перебросит самолеты для защиты Греции от Турции 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Франция объединилась с Грецией против Турции
Фото: Reuters
Франция направит военных в Восточное Средиземноморье. Страна хочет усилить свое присутствие в регионе, чтобы защитить Грецию от агрессивных действий Турции, передает Reuters.
Речь идет о двух истребителях Rafale и фрегате Lafayette. По словам источников, близких к Парижу, это было решением французского президента Эммануэля Макрона — он озабочен решимостью Турции бурить шельф «в одностороннем порядке».
Отмечается, что Франция хочет убедиться в том, что в регионе соблюдается свобода передвижения и безопасность морского судоходства, а также верховенство международного права.
В начале июня турецкое правительство решило «защищать интересы государства» на континентальном шельфе Кипра: Анкара хочет продолжить геологоразведку «вопреки враждебным действиям некоторых государств».
Побережье в Восточном Средиземноморье — очаг напряженности между странами-членами ЕС Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией — с другой. Последняя неоднократно призывала к совместной разработке месторождений турко-киприотами и греко-киприотами, в Анкаре допускали и сотрудничество с Москвой. В споры о разделе энергоносителей также вовлечены Египет и Израиль.
Противоречия возникли в 1974 году, когда на Кипре произошел государственный переворот с целью аннексии острова Грецией. Тогда Турция ввела войска на север Кипра, и на занятой территории провозгласила Кипро-турецкое федеративное государство, переименованное впоследствии в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). Остальная часть острова сейчас находится под контролем правительства Республики Кипр.
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Европа , Армия , В мире , Эммануэль Макрон , ЕС , Reuters , Греция , Турция , Франция
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