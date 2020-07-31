«Польша использует Украину для доступа к Черному морю»

Все новости на карте

По мнению Пушкова, выйти к Черному морю давно мечтает польская элита.

"Старая мечта польской элиты времен Пилсудского — "Польша от моря до моря", — написал Пушков в Twitter.

Он отметил, что политика Пилсудского привела к трагедии для Польши.

"Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом", — резюмировал сенатор.

Во вторник, 28 июля, министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы объявили о создании "Люблинского треугольника". Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развитие сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и "всего, что способно сделать Европу сильнее".