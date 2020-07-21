В Британии опубликовали доклад о «российском вмешательстве» в политику 

ЛОНДОН, 21 июл — РИА Новости, Мария Табак . Британский парламентский комитет по разведке считает, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из своих главных мишеней, у британских спецслужб должны появиться новые полномочия для противостояния, говорится в докладе комитета, опубликованном во вторник.

"Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей в западном мире, и, хотя мы, возможно, не испытываем того уровня и типа угроз, которые испытывают граничащие с Россией страны, эксперты считают, что мы следуем сразу за США НАТО в списке приоритетов", — говорится в докладе.

Для противостояния «российской угрозе», по мнению авторов доклада, необходимо наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями.

"Очевидным требованием будет новое законодательство: разведсообщество должно получить необходимые инструменты и получить лучшую возможность бороться с этим очень сильным противником. Это означает новую нормативную базу для борьбы со шпионажем, с незаконными финансовыми сделками российской элиты и с посредниками, поддерживающими эту деятельность", — отмечается в документе.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать «определенные процессы». Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.

Премьер Британии Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД , заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.