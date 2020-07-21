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В Британии опубликовали доклад о «российском вмешательстве» в политику 

РИА Новости и ещё 18 5 часов назад
В Британии опубликовали доклад о «российском вмешательстве» в политику
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 21 июл — РИА Новости, Мария Табак. Британский парламентский комитет по разведке считает, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из своих главных мишеней, у британских спецслужб должны появиться новые полномочия для противостояния, говорится в докладе комитета, опубликованном во вторник.
"Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей в западном мире, и, хотя мы, возможно, не испытываем того уровня и типа угроз, которые испытывают граничащие с Россией страны, эксперты считают, что мы следуем сразу за США и НАТО в списке приоритетов", — говорится в докладе.
Для противостояния «российской угрозе», по мнению авторов доклада, необходимо наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями.
"Очевидным требованием будет новое законодательство: разведсообщество должно получить необходимые инструменты и получить лучшую возможность бороться с этим очень сильным противником. Это означает новую нормативную базу для борьбы со шпионажем, с незаконными финансовыми сделками российской элиты и с посредниками, поддерживающими эту деятельность", — отмечается в документе.
Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать «определенные процессы». Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Комментарии
Европа , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Мария Табак , МИД , НАТО , РИА Новости , США , Великобритания
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