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Глава МИД Италии: в Брюсселе решается вопрос о будущем Евросоюза 

ИА Regnum 29 минут назад
Глава МИД Италии: Брюссель решает вопрос о будущем ЕC
Фото: Reuters
На саммите лидеров стран — членов ЕС в Брюсселе «решается вопрос о будущем Италии и всего Евросоюза», написал в своем блоге в Twitter в пятницу, 17 июля, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Для Италии «крайне важно» получить средства вновь созданных фондов ЕС, отметил он.
17−18 июля 2020 года лидеры стран ЕС в очередной (третий) раз пробуют договориться о создании общих фондов поддержки экономик, пострадавших от пандемии. В мае и июне решение не было принято из-за позиции лидеров нескольких стран (прежде всего Нидерландов и Австрии), которые заявили о нежелании брать на себя «чужие долги».
По данным осведомленных источников, лидерам стран — членов ЕС пока не удалось прийти к компромиссу, против решения о создании «Фонда восстановления» выступает прежде всего премьер Нидерландов Марк Рютте.
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Европа , В мире , Марк Рютте , МИД , ЕС , Брюссель , Италия
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